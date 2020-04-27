البيضاء: امرأة تقاتل الحوثة عدة ساعات وتقتل منهم 3

حدث عظيم شهدته محافظة ‎البيضاء مديرية الطفة اليوم لحرة ‎يمنية حيث استشهدت اليوم ‎الحرة ( جهادالأصبحي ) بعد مواجهة مع عناصر الحوثيين لعدة ساعات حملت فيها السلاح وتحصنت في منزلها وقتلت 3 من عناصر الحوثي.

وذلك عند مداهمات للحوثيين لمنطقة أصبح مديرية الطفه وهم مدججين بالأسلحة ألمتوسطه ومدرعتين و دبابة BMB.

وبعد محاصرة الحوثة لمنزل الاصبحي دارت معركه قويه لم تتزحز الاصبحيه ولم ترفع الراية البيضاء مما دفع المليشيات إلى التعزيز باسلحة ثقليه والقصف للمنزل وتدمير وماجاورة واستشهاد جهاد ونجأ أخوانها الأبطال الذي قاتلوا بجانبها وخرجوا بأمان‎.

* من بدر مقيبلي

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