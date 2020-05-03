البيضاء: اندلاع معارك عنيفة بين آل هياش وجماعة الحوثيين واحراق طقمين للمليشيا وعدد من القبائل تستجيب للنكف القبلي للشيخ العواضي

اندلعت في الساعات الاولى ليومنا هذا الاثنين اشتباكات عنيفة بين قبائل ال هياش و جماعة الحوثيين.

وقالت مصادر محلية لصحيفة (عدن الغد) أن مواجهات عنيفة أندلعت في منطقة الطفة بين قبيلة آل هياش ومليشيات الحوثي الارهابية عقب إعلان القيادي المؤتمر الشيخ ياسر العواضي فشل الهدنة التي تكفلت بها سلطنة عمان.

وأكدت تلك المصادر أن رجال القبائل خاضوا معركة طاحنة ضد المليشيات وتمكنت من خلالها السيطرة على نقطة الدقيق التابعة للحوثيين.

المصدر ذاته قال ان القبائل قامت بإشعال طقمين عسكريين في نقطة الدقيق التابعة لجماعة الحوثيين الواقعة في اراضي ال هياش في وسط محافظة البيضاء

الى ذلك وجه الشيخ محمد مبخوت الاحرق كبير مشائخ رسالة إلى الشيخ ياسر العواضي وكافة مشائخ البيضاء

الأخ الشيخ ياسر العواضي وكافة مشايخ البيضاء سمعنا وتابعنا الأحداث الاخيره التي جرت من انتهاك للاعراض والحرمات من قبل مليشيات الحوثي في محافظة البيضاء

والجميع يعرف هذه المليشيات ومشروعها القائم من اول وهله ع هتك الحرمات والاعراض وسبق وضحينا ع الارض والعرض بالكثير من القاده والمشائخ والأفراد ولا زلنا نجود بخيرة الرجال.

وعليه نؤكد با اسمي واسم قبايل العبديه ومشائخها تأييدنا ومناصرتنا واستعدادنا الكامل لما دعوتموه للنكف ضد الحوثي.

القيادي المؤتمري البارز والشيخ القبلي المعروف ذياب محسن بن معيلي اجرى اتصال هاتفي مع الشيخ ياسر العواضي، يؤكد له أن قبائل مأرب عامة وعبيدة خاصة معكم في حربكم ضد مليشيا الحوثي ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه تعسفات مليشيا طهران ونهايتهم قريبة

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