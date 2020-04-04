البيض : على الجنوبيين ان يقبلوا التحدي وعلى الإنتقالي ان يكون في الطليعة

دعا نجل الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض، كافة أبناء الجنوب العربي إلى التوحد والوقوف صفاً واحداً للتغلب على كل الصعاب التي تواجههم في استعادة الدولة.

وقال هاني علي سالم البيض في تغريدة له على “تويتر” : “على الجنوبيين أن يقبلوا التحدي للذهاب إلى مشروعهم الوطني وفي أي ظروف تستجد عليهم”.

وطالب البيض من الانتقالي أن يكون طليعة في المقدمة ومع ذلك شعب عظيم ومقاومة بطلة لايستهان بها أهمها إظهار أكبر قدر من وحدتهم الداخلية”.

وأكد البيض ان الجنوبيين إذا توحدوا لن تقدر لهم أي قوة أو تراهن على فرض أي مشروع عليهم.

وقال : “فاقسم اذا توحد الجنوبيون لن تقدر لهم اي قوة او تراهن على فرض اي مشروع عليهم”.