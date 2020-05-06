عدن تايم

البيض يستعرض تطورات الوضع في الجنوب في لقاء نظمه المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية

6 مايو، 2020
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شارك عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عمرو البيض في اللقاء الذي نظمه المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية.

وتحدث البيض خلال اللقاء عن المجلس الانتقالي دوره وكذا تطورات الاوضاع في الجنوب.

وقال البيض في تغريدة له على تويتر:سررت اليوم باستضافتي في اللقاء الذي نظمه المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية للحديث حول تطورات الأوضاع في الجنوب واليمن.

واضاف:أتاح لي اللقاء توضيح موقف المجلس الانتقالي الجنوبي والحالة في الجنوب لدبلوماسيين ومراكز بحوث وصحافيين.

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