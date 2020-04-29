البيض يشارك في اجتماع لممثلي المنظمات الدولية والإغاثية غير الحكومية

شارك عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عمرو علي البيض، مساء اليوم الأربعاء، في اجتماع ضم ممثلي المنظمات الدولية والإغاثية غير الحكومية.

ناقش، عمرو البيض، في الاجتماع الذي جرى عبر الفيديو، وشارك فيه أيضاً، المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي المهندس نزار هيثم، أميرة أوجستين، عضو الإدارة العامة للشؤون الخارجية المجلس الانتقالي الجنوبي – مكتب أوروبا، الدوافع السياسية لإعلان المجلس قرار الإدارة الذاتية في الجنوب.

ووضع البيض خلال الاجتماع، طلب المجلس الانتقالي الجنوبي لـ 60 منظمة دولية بضرورة توحيد الجهود لمواجهة الأضرار الناجمة عن السيول التي ضربت العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونبه البيض، إلى الحاجة لاستجابة سريعة لمواجهة التداعيات الوخيمة إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا في مواجهة جائحة كورونا.

بدوره، استعرض المهندس نزار هيثم، تطورات الحالة الإنسانية في الجنوب عامة، والعاصمة عدن خاصة، مؤكداً أن المجلس الانتقالي قام بعملية حصر شاملة لأعداد ضحايا السيول، وحجم الأضرار، والمناطق المنكوبة، وعدد المنازل المدمرة.

ولفت هيثم إلى أن المجلس يمتلك خطة متكاملة عبر لجانه الإغاثية للتخفيف من معاناة المواطنين من موجة السيول الأخيرة، داعيا في سياق حدثة إلى ضرورة أن يبادر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتقديم المساعدة لمواجهة الكوارث الطبيعية.

من جهتها، شددت أميرة أوجستين، عضو المجلس الانتقالي الجنوبي – مكتب أوروبا، على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة بمشاركة المجلس كممثل للقضية الجنوبية، محذرة من محاولات بعض الأطراف تهميش المرأه الجنوبية.

وتطرق الاجتماع إلى جهود توفير المعدات الطبية اللازمة، ومعدات الحماية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى المعقمات والمطهرات الطبية، لتحسين آليات مجابهة الفيروس.

وبحث الاجتماع آليات دعم قطاع الحماية الاجتماعية من خلال تقديم المساعدات النقدية والعينية، للمساهمة في الحد من انتشار الفقر بين المواطنين واللاجئين الأفارقة والنازحين من الشمال، وبخاصة العاملون في القطاع غير الرسمي.

من ناحيتهم، استعرض ممثلو المنظمات الدولية خططتهم لتمكين الفئات الأكثر احتياجا من السكان، وبرامج تسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية العاجلة.