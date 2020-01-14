عدن تايم

التحالف: إطلاق 38 محتجزًا من الشرعية والانتقالي

15 يناير، 2020
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اكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اشرافه على عملية تبادل ٣٨ أسيرا بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال السفير السعودي محمد ال جابر في تغريدة على تويتر : ‏أشرف تحالف دعم الشرعية في اليمن على إطلاق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي عدد (٣٨) محتجزًا نتيجة أحداث عدن في اغسطس 2019 ، وهي خطوة هامه وإيجابية وتؤكد الحرص على تنفيذ ‎#اتفاق_الرياض وتحقيق الامن والسلام في اليمن.
وأوضح مصدر في التحالف لعدن تايم التحالف انه تم تسليم ٢٨ أسير كانوا محتجزين في شبوة، للمجلس الانتقالي، كما تسلمنا ١٠ أسرى سيتم نقلهم إلى مارب.
وكان اللواء التاسع صاعقة وكتائب من اللواء الخامس ضمن قوات المجلس الانتقالي انسحبت الثلاثاء من ابين، كما انسحبت قوات تابعة للشرعية الى شبوه.

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