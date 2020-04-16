التحالف.. استهدافات نوعية لتدمير قدرات الحوثيين الباليستية

تواصل المليشيا الحوثية كافة العمليات العدائية بالجبهات ومنها استخدام الصواريخ البالستية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية منذ إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار الأحادي قبل نحو أسبوع.

ونفذ تحالف العربي باليمن مساء أمس الأربعاء استهدافات نوعية لتحييد وتدمير نشاطات المليشيا الحوثية لإطلاق الصواريخ البالستية في مناطق عدة لا تزال تحت سيطرتها.

وتمكن طيران التحالف من تدمير القدرات البالستية لمليشيا الحوثي في منطقة (همدان) بمحافظة صنعاء وكذلك منصة اطلاق صواريخ باليستية بحرف سفيان محافظة (عمران).

ويؤكد التحالف على استمرار وقف إطلاق النار المعلن ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وكان التحالف العربي أعلن، الأسبوع الماضي وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين في اليمن قابلة للتمديد لقي تأييدا محليا وإقليميا ودوليا. مؤكداً في بيان صادر على تطبيق أقصى درجات ضبط النفس أمام انتهاكات الحوثيين، ومشدداً على التمسك بوقف إطلاق النار رغم انتهاكات الحوثيين مع الاحتفاظ بحق الرد.