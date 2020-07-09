العربية نت

التحالف: الزوارق الحوثية المفخخة كانت تستهدف الملاحة

9 يوليو، 2020
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المصدر: دبي – العربية.نت

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي في مقابلة مع “العربية” اليوم الخميس، إن الزوارق الحوثية المفخخة كانت تستهدف خطوط الملاحة، مؤكدا أن الميليشيات كانت تتحكم في الزوراق عن بعد.

وأضاف المالكي أن ميليشيات الحوثي تستخدم ميناء الحديدة لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف المدنيين، مشددا على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي المسؤولية على نظام إيران.

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