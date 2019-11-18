اليمن العربي

التحالف العربي: زوارق تابعة لميليشيا الحوثي خطفت سفينة كورية

اليمن العربي اليمن العربي منذ 5 دقائق
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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (58 : 22) من مساء يوم الأحد وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنها عناصر تتبع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأوضح العقيد المالكي أن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من مليشيا الحوثي تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه المليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة.

وشدد العقيد المالكي على أن المليشيا الحوثية مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي.

# اليمن
# مليشيا الحوثي

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التحالف الحوثي العربي تابعة خطفت زوارق سفينة كورية لميليشيا

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