4 مايو

التحالف العربي: مليشيا الحوثي تخطف قاطرة بحرية

4 مايو 4 مايو منذ 7 دقائق
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كشف التحالف العربي، اليوم الاثنين، عن خطف مليشيا الحوثي لقاطرة بحرية جنوب البحر الأحمر.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه مساء أمس الأحد، خلال إبحار القاطرة البحرية رابغ-3، في جنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية خطف وسطو مسلح من قبل زورقين على متنها عناصر إرهابية تتبع مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح أن القاطرة البحرية كانت تسحب حفار بحري، تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، معتبرا أن العملية الإرهابية من المليشيا الحوثية تهديدا حقيقيا على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وقال إن خطف القاطرة البحرية، سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة.

وحمل المليشيا الحوثية، المسؤولية عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في إجراءاتها الصارمة والرادعة لهذه المليشيا الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي.

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التحالف الحوثي العربي بحرية تخطف قاطرة مليشيا

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