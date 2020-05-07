التحالف العربي : مليشيا الحوثي ترتكب 104 خروقات خلال 24 ساعة

4 مايو / متابعات



كشف التحالف العربي عن تسجيل 104 خروقات ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لهدنة وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال في بيان، منذ قليل، إن إجمالي الخروقات التي تورطت فيها المليشيا الإرهابية، منذ إعلان الهدنة في الثامن من أبريل الماضي، بلغت 2676 خرقا.

وجدد التزامه بوقف إطلاق النار، مشددا على دعمه جهود المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث.