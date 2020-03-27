عدن تايم

التحالف العربي يسقط طائرات مسيرة حوثية أطلقت تجاه السعودية

27 مارس، 2020
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قال التحالف العربي في اليمن، الجمعة، إن قواته اعترضت ودمرت طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية تصريح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (أبها) ومدينة (خميس مشيط).

ورفضت مليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس، الدعوة الأممية لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا، رغم ترحيب الحكومة اليمنية والتحالف العربي.

وبدلا من الانضمام إلى باقي الأطراف اليمنية في تلبية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لوقف الأعمال العدائية والتوحد لمحاربة كورونا.

وظهر زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي، الخميس، يتوعد باستخدام ما وصفها بـ”قدرات عسكرية متطورة” في العام السادس من الحرب.

وفي محاولة للتغطية على الدعم الإيراني لجماعته بالأسلحة منذ 5 سنوات، زعم الحوثي أن مليشياته باتت تنتج مختلف أنواع الأسلحة، من الكلاشينكوف إلى الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة بدون طيار.

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أطلقت التحالف السعودية العربي تجاه حوثية طائرات مسيرة يسقط

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