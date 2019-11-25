إرم نيوز

التحالف العربي يشن هجمات جوية على ساحل البحر الأحمر باليمن‎

إرم نيوز إرم نيوز منذ 9 دقائق
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التحالف العربي يشن هجمات جوية على ساحل البحر الأحمر باليمن‎




المصدر: رويترز

نقلت وكالة رويترز قول سكان، إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية شن هجمات جوية بالقرب من ميناء رأس عيسى المطل على البحر الأحمر باليمن، يوم الإثنين، في عملية نادرة، منذ سريان وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة قبل عام تقريبًا، في منطقة الحديدة.

وتحدث السكان عن ثلاث ضربات جوية وقعت بالقرب من الميناء النفطي، وهو واحد من ثلاثة موانئ تقع في غرب اليمن، انسحبت منها ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران من جانب واحد، في مايو أيار، بموجب اتفاق سلام تم التوصل إليه في كانون الأول ديسمبر الماضي، ولم ينفذ بعد بالكامل.

وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف، ردًا على سؤال بشأن الهجمات الجوية: ”هذه أهداف عسكرية مشروعة تعكس التهديد الوشيك لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران“.

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