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التحالف.. مليشيا الحوثي تجبر المهاجرين غير الشرعيين بالنزوح باتجاه السعودية

7 أبريل، 2020
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قال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن  مليشيات الحوثي الإرهابية، تجبر المهاجرين غير الشرعيين على النزوح باتجاه السعودية.

وأوضح، في تصريحات، اليوم الإثنين، أن المليشيات المدعومة من إيران، تحاول استغلال الوضع العالمي في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا عالميا.

ولفت إلى تقدير تقارير المنظمة الدولية للهجرة، عدد المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي بأكثر من 200 ألف شخص، مرجحا أن المليشيا الحوثية تحاول إرباك قوات أمن الحدود السعودية.

وشدد على أن المليشيا الحوثية تدفع المهاجرين غير الشرعيين، بإطلاق النار، في صعدة، للتحرك إلى حدود المملكة العربية السعودية.

وأكد أن السلطات في المملكة تتعامل مع موجات المهاجرين غير الشرعيين، وفقا للمبادئ الإنسانية.

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