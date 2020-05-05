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التحالف : مليشيا الحوثي تطلق صاورخين بالستيين من صنعاء

5 مايو، 2020
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التحالف: 1096 انتهاكاً حوثياً لوقف إطلاق النار

│الخبر | متابعات

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، صباح اليوم الثلاثاء، صاروخين بالستيين من صنعاء.

وقال في بيان، منذ قليل، إن المليشيا الإجرامية استخدمت الأعيان المدنية لإطلاق الصاروخين.

وأوضح أن الصاروخ الأول بعد مسافة 121 كيلو متر في محافظة عمران، كما سقط الصاروخ الثاني بعد مسافة 148 كيلو متر في محافظة صعدة.

وشدد على استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، والتجمعات السكانية.

ووصف هذه الأعمال العدائية باستخدام الصواريخ البالستية تمثل استمراراً لاختراقات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لمبادرة وقف إطلاق النار.

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