اليمن العربي

التحالف: نطالب بتغليب مصلحة الشعب اليمني واستعادة الدولة

27 أبريل، 2020
0

أعلن تحالف دعم الشرعية وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية باليمن.

 

وأكد التحالف العربي في بيان اليوم الإثنين  ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.

 

وأوضح التحالف أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.

 

وأشار إلى أن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.

 

كما طالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، داعيا إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية.

 

وأكد التحالف استمرار دعمه للشرعية اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن)، لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات وكذلك مخاوف انتشار جائحة (كورونا) وتوفير الخدمات للشعب اليمني الشقيق.

# الإمارات
# السعودية
# التحالف العربي
# عدن
# الأمم المتحدة
# تحالف دعم الشرعية
# المجلس الانتقالي
# التحالف
# المملكة
# .
# الكوارث الطبيعية
# الإرهاب
# بيان
# المحافظات الجنوبية
# خطوة
# الاتفاق
# اليمنية
# اتفاق الرياض
# أخرى
# إلغاء
# حالة
# عودة
# العاصمة

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
التحالف الدولة الشعب اليمني بتغليب مصلحة نطالب واستعادة

إقرا أيضا

Photo of قيادي بالانتقالي يكشف مفهوم الإرادة الذاتية التي اعلنها المجلس

قيادي بالانتقالي يكشف مفهوم الإرادة الذاتية التي اعلنها المجلس

27 أبريل، 2020
Photo of وصول 3 شاحنات ايوائية للمتضررين من السيول بعدن

وصول 3 شاحنات ايوائية للمتضررين من السيول بعدن

27 أبريل، 2020
Photo of وضع حجر اساس بناء مدرسة السلام بسيئون بتمويل من البرنامج السعودي

وضع حجر اساس بناء مدرسة السلام بسيئون بتمويل من البرنامج السعودي

27 أبريل، 2020
Photo of قبائل العوالق العليا تعلن تأييدها لبيان المجلس الإنتقالي الجنوبي

قبائل العوالق العليا تعلن تأييدها لبيان المجلس الإنتقالي الجنوبي

27 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق