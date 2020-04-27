العربية نت

التحالف يؤكد ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض

27 أبريل، 2020
0

المصدر: دبي – العربية.نت

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، الإثنين، ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية، ويؤكد التحالف على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضح التحالف، أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب. وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.

كما طالب بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية ويدعو إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية.

هذا وأكد التحالف أيضاً على استمرار دعمه للشرعية اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن) ، لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات وكذلك مخاوف انتشار جائحة (كورونا) وتوفير الخدمات للشعب اليمني الشقيق.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أي إلغاء اتفاق التحالف الرياض تخالف خطوة ضرورة يؤكد

إقرا أيضا

Photo of اليمن.. الأمم المتحدة تنفي إنهاء مهمة بعثتها في الحديدة

اليمن.. الأمم المتحدة تنفي إنهاء مهمة بعثتها في الحديدة

26 أبريل، 2020
Photo of اليمن.. بريطانيا ترحب بإعلان التحالف وقف النار وتدعو الحوثي للرد بالمثل

اليمن.. بريطانيا ترحب بإعلان التحالف وقف النار وتدعو الحوثي للرد بالمثل

25 أبريل، 2020
Photo of فيديو.. إتلاف أكثر من ألفي لغم حوثي في المخا

فيديو.. إتلاف أكثر من ألفي لغم حوثي في المخا

25 أبريل، 2020
Photo of فيديو.. عبوة ناسفة حوثية تحرق 10 ضحايا بحافلة بالحديدة

فيديو.. عبوة ناسفة حوثية تحرق 10 ضحايا بحافلة بالحديدة

25 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق