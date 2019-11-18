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التحالف يتهم الحوثيين باختطاف سفينة كورية قبالة سواحل البحر الأحمر

الموقع بوست الموقع بوست منذ 8 دقائق
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التحالف يتهم الحوثيين باختطاف سفينة كورية قبالة سواحل البحر الأحمر

التحالف يتهم الحوثيين باختطاف سفينة كورية قبالة سواحل البحر الأحمر

قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن إن زواق تابعة لجماعة الحوثي اختطفت سفينة كورية مساء أمس الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (58 : 22) من مساء الأحد وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنها عناصر تتبع الحوثيين.

وأضاف المالكي أن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من جماعة الحوثي تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه الجماعة الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة.

وفي وقت سابق اليوم، اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثيين باحتجاز سفينة تابعة لكوريا الجنوبية وزورقين مرافقين لها، قبالة جزيرة “كمران” على سواحل البحر الأحمر، غربي البلاد.

ولم تصدر جماعة الحوثي -حتى لحظة كتابة الخبر- أي بيان للتعليق حول احتجاز سفينة كورية قبالة سواحل البحر الأحمر.



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