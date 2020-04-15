التحالف يتهم الحوثيين بخرق الهدنة 241 مرة خلال 48 ساعة

تصاعد القتال في اليمن بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المنفية، على الرغم من وقف إطلاق النار المصمم لمساعدة البلد الذي مزقته الحرب على التركيز على احتواء جائحة الفيروس التاجي.

اتهم التحالف بقيادة السعودية والإمارات التي تقاتل لاستعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الحوثيين بخرق الهدنة 241 مرة في 48 ساعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة والهجمات بالصواريخ البالستية في المحافظات المركزية مأرب والجوف ونهم.. وقد تعرضت المنطقة لمعارك ضارية منذ بداية هذا العام، مما أدى إلى نزوح حوالي 40.000 شخص.

بدأ سريان وقف لإطلاق النار من جانب واحد من أسبوعين أعلنته الرياض يوم الخميس الماضي، ولكن استقبله المسؤولون الحوثيون بالتشكيك، الذين وصفوه بأنه “مناورة سياسية وإعلامية”. يبدو أن العرض المضاد الحوثي المشروط للغاية، الذي تم نقله عبر الأمم المتحدة، ينطبق فقط على الأعمال العدائية مباشرة بين المتمردين والمملكة العربية السعودية، بدلاً من قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقالت حماس المسلمي، طالبة تبلغ من العمر 20 عامًا في مأرب، من حراز التي يسيطر عليها الحوثيون: “استيقظنا الليلة الماضية في الساعة 2.30 صباحًا على صوت الصواريخ المروعة التي تضرب المدينة”.

“لم تتوقف هجمات الحوثيين على الإطلاق. إنهم قريبون جدًا من مدينة مأرب، لذا يجب على التحالف الرد وإلا سيتولون المسؤولية”.

في السنوات الخمس التي تلت تدخل تحالف الدول العربية في الحرب الأهلية اليمنية لطرد الحوثيين المدعومين من إيران من العاصمة صنعاء، تطور الصراع إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم. تم تدمير أو إغلاق أكثر من نصف المستشفيات والعيادات في اليمن، وأصيبت الغالبية العظمى من الغارات الجوية التي نفذتها المملكة المتحدة والتحالف المدعوم من الولايات المتحدة.

يخشى العاملون في مجال الصحة تفشي مرض Covid – 19، الذي تقول الأمم المتحدة إنه يمكن أن يصيب ما يصل إلى 93 ٪ من السكان. تم تأكيد حالة واحدة فقط في اليمن، لكن مرافق الاختبار تكاد تكون معدومة.

وبينما قال التحالف إن وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين يمكن تمديده إذا تم استيفاء الشروط، فإن القليل من المدنيين المتضررين من القتال لديهم أي أمل في أن تكون هذه الهدنة مختلفة عن المحاولات الفاشلة الأخرى.

في الحديدة، وهي جبهة متقلبة أخرى، قصفت قوات الحوثي بشكل متقطع المناطق السكنية. “لم يتغير شيء بسبب وقف إطلاق النار. وقال قاسم المهدي، 31 عاما، “لدينا الآن قلق إضافي بشأن الفيروس التاجي”.

وقال فارع المسلمي المحلل في مركز صنعاء للتفكير إن جميع الأطراف المتحاربة في اليمن تسعى لاستغلال الوباء لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية.

Covid – 19 هي فرصة كان السعوديون يبحثون عنها لفترة طويلة لانتزاع أنفسهم من اليمن. تقدم الرياض للحوثيين كل ما يمكنهم فعله الآن، سواء في العلن أو في المحادثات الخلفية.

بالنسبة للحوثيين، هذه أيضًا إستراتيجية مألوفة استخدموها من قبل. سيخبرون السعوديين أنهم سيوقفون الهجمات في المناطق الحدودية ويتركون القوات السعودية وحدهم، لكنهم يواصلون دفعهم على الخطوط الأمامية الداخلية بحيث يكون لديهم يد أفضل بشكل عام، ليس فقط على السعوديين ولكن أيضًا على أعدائهم اليمنيين.

كما تواجه استجابة اليمن للفيروس التاجي صعوبات بسبب قطع المساعدات: نصف البرامج الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد ستضطر إلى التخفيض أو الإغلاق بحلول نهاية أبريل ما لم يتم إصلاح أزمة التمويل.

قام بعض المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة، بقطع التمويل لبرامج الأمم المتحدة في اليمن في وقت سابق من هذا العام بسبب مخاوف من قيام الحوثيين بتعزيز سيطرتهم على إدارة وتوزيع المساعدات.

تطعم الأمم المتحدة أكثر من 12 مليون يمني شهريًا، يعيش 80 ٪ منهم في أراضي الحوثيين.​