التحالف يتهم قيادات عسكرية عليا بنهب أسلحة الجيش الوطني

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-04-11 22:24:49

اتهمت قيادة قوات التحالف العربي في اليمن، قيادات عسكرية عليا في الجيش الوطني بنهب مخازن أسلحة، وفق ما أفاد زعيم قبلي في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وذكر الزعيم القبلي الحسن علي أبكر، بأنه اطلع على وثيقة، موجهة من قائد قوات التحالف العربي في مأرب، إلى وزير الدفاع في حكومة الشرعية محمد المقدشي، يتهم فيها قيادات عسكرية عليا بنهب مخازن أسلحة للجيش.

ولم ينشر “أبكر” صورة من الوثيقة على حسابه في فيسبوك، لكنه وصفها بأنها “بالغة الخطورة”.

وقال إن قائد قوات التحالف في مأرب اتهم في المذكرة، أشخاصا وقيادات في الجيش الوطني بنهب السلاح وتهريبه.

وأضاف إنه من الأهمية والواجب الوطني والمسؤولية العسكرية سرعة التحقيق في الاتهام والتأكد من تورط الأشخاص وقدر مسؤوليتهم ومحاسبتهم وفق القانون العسكري، مطالبا “الجهات الرسمية بكشف الحقائق للعسكريين والمدنيين ولكل الشعب”.

وتابع الحسن أبكر: الخيانات المتكررة التي تطال الجيش الوطني، والنهب للأسلحة والتخابر مع المليشيات وتسهيل تهريب الأسلحة والذخائر والأموال والوقود والمؤن وغيرها إلى مناطق الحوثيين جريمة لا تغتفر ويجب أن يحاسب جميع المتورطين فيها ومكاشفة الرأي العام بذلك، لأن ثمن هذه الخيانات دماء طاهرة وخسائر فادحة تتعرض لها الدولة ويتعرض لها المواطنون”، وفق قوله.