التحالف يتوعد بضرب مليشيا الاصلاح في شقرة (وثيقة)

كشفت صورة لوثيقة سرية مسربة عن اصدار قيادة التحالف العربي بلاغا بعودة القوة من لواء الحماية الرئاسية الى شرق مدينة شقرة.

وتوعدت قيادة التحالف بضرب تلك القوات في حال رفضها الانسحاب.

وبحسب بلاغ صادر من قيادة رئاسة التنسيق الميداني بعدن موجهة الى الرئاسة فقد ابلغت قيادة التحالف العربي بعدن ان القوة العسكرية التي تقدمت الى مدينة شقرة عليها العودة الى شرق المدينة مالم فإنها ستضرب.

ووصلت امس الى مدينة شقرة عناصر من مليشيا الاصلاح بغية الدخول الى مدينة عدن تحت مسمى قوات حماية رئاسية.