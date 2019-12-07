4 مايو

التحالف يتوعد بضرب مليشيا الاصلاح في شقرة (وثيقة)

7 ديسمبر، 2019
0

كشفت صورة لوثيقة سرية مسربة عن اصدار قيادة التحالف العربي بلاغا بعودة القوة من لواء الحماية الرئاسية الى شرق مدينة شقرة.

وتوعدت قيادة التحالف بضرب تلك القوات في حال رفضها الانسحاب.

وبحسب بلاغ صادر من قيادة رئاسة التنسيق الميداني بعدن موجهة الى الرئاسة فقد ابلغت قيادة التحالف العربي بعدن ان القوة العسكرية التي تقدمت الى مدينة شقرة عليها العودة الى شرق المدينة مالم فإنها ستضرب.

ووصلت امس الى مدينة شقرة عناصر من مليشيا الاصلاح بغية الدخول الى مدينة عدن تحت مسمى قوات حماية رئاسية.

الوسوم
الاصلاح التحالف بضرب شقرة في مليشيا وثيقة يتوعد

مقالات ذات صلة

Photo of مؤسسة حواء النسوية بالمكلا تنفذ جلسة توعوية بعنوان لا للعنف ضد المرأة

مؤسسة حواء النسوية بالمكلا تنفذ جلسة توعوية بعنوان لا للعنف ضد المرأة

7 ديسمبر، 2019
Photo of الأمطار تقطع طريق حيبق بسقطرى

الأمطار تقطع طريق حيبق بسقطرى

7 ديسمبر، 2019
Photo of بن بريك يوضح بشأن حساباته النشطة على فيسبوك

بن بريك يوضح بشأن حساباته النشطة على فيسبوك

7 ديسمبر، 2019
Photo of الإمارات تدخل موسوعة جينيس بأطول علم في العالم

الإمارات تدخل موسوعة جينيس بأطول علم في العالم

7 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق