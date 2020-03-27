إرم نيوز

التحالف يسقط طائرات مسرية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

27 مارس، 2020
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التحالف يسقط طائرات مسرية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية




المصدر: فريق التحرير

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من ليل الخميس، اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت الوكالة عن بيان للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن ”قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة أبها ومدينة خميس مشيط“.

ويأتي هذا بعد أن رحبت الأطراف المتحاربة في اليمن بدعوة الأمم المتحدة لهدنة فورية يوم الخميس لمحاربة فيروس كورونا.

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أطلقها التحالف الحوثيون السعودية باتجاه طائرات مسرية يسقط

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