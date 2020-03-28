التحالف يسقط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن،

في وقت متأخر من ليل أمس الخميس، اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار أطلقتها

مليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية، بحسب ما أفادت وكالة

الأنباء السعودية (واس).

ونقلت الوكالة عن بيان للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن

تركي المالكي، أن ”قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار

أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان

المدنية بمدينة أبها ومدينة خميس مشيط“.