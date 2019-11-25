اليمن العربي

التحالف يشن سلسلة غارات على أهداف ومواقع حوثية بالحديدة ومقتل وإصابة العشرات

اليمن العربي اليمن العربي منذ 7 دقائق
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قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، تشرين الثاني 25، 2019، بسلسلة غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

 

وذكرت مصادر محلية أن الغارات الجوية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا في منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

 

كما استهداف الطيران الحربي بعشر غارات تجمعات للمليشيا في جزيرة كمران بالمحافظة.

 

وتابعت المصادر أن القصف طال مواقع تمركز مسلحي المليشيا شمال المدينة الساحلية.

 

وأوضحت المصادر أن تحليقا مكثفا للطيران الحربي والمسير في أجواء المدينة سبق القصف.

 

وأكدت المصادر الغارات أسفرت عن مقتل 8 من مسلحي المليشيا وإصابة العشرات بجروح.

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أهداف التحالف العشرات بالحديدة حوثية سلسلة على غارات وإصابة ومقتل ومواقع يشن
اليمن العربي

اليمن العربي

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