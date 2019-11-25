التحالف يشن سلسلة غارات على أهداف ومواقع حوثية بالحديدة ومقتل وإصابة العشرات

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، تشرين الثاني 25، 2019، بسلسلة غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن الغارات الجوية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا في منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

كما استهداف الطيران الحربي بعشر غارات تجمعات للمليشيا في جزيرة كمران بالمحافظة.

وتابعت المصادر أن القصف طال مواقع تمركز مسلحي المليشيا شمال المدينة الساحلية.

وأوضحت المصادر أن تحليقا مكثفا للطيران الحربي والمسير في أجواء المدينة سبق القصف.

وأكدت المصادر الغارات أسفرت عن مقتل 8 من مسلحي المليشيا وإصابة العشرات بجروح.