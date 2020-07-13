المشهد اليمني

التحالف يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيين تجاه السعودية

13 يوليو، 2020
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التحالف يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيين تجاه السعودية

قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية فى اليمن” العقيد الركن تركى المالكى، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة، بحسب “واس”.

وأوضح العقيد المالكى أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائى والإرهابى باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدنى ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف صباح اليوم من اعتراض وتدمير (7) طائرات بدون طيار وعدد (4) صواريخ بالستية فى محاولات فاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مبيناً كفاءة القوات المشتركة للتحالف فى التصدى لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية ضد المدنيين والأعيان المدنية .

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

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