التحالف يعترض 4 صواريخ بالستية و 7 طائرات حوثية مسيرة باتجاه عسير

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية فجر اليوم، أنه اعترض 4 صواريخ بالستية و 7 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، ”تحالف دعم الشرعية في اليمن“، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من ”اعتراض وتدمير 4 صواريخ أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة“.

كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف بحسب البيان، من ”اعتراض وتدمير (7) طائرات من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة“.

وأوضح العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار، مؤكداً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ”تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وبحسب قناة الإخبارية السعودية، فقد استهدف الهجوم الحوثي منطقة عسير، بالتزامن مع انطلاق مهرجان صيف خميس مشيط 2020، وأكد مراسل القناة الذي ظهر في بث حي ومباشر بعد الهجوم، أن الهجوم لم يتسبب سوى بإصابات بسيطة بعد نجاح الدفاعات الجوية في صده.

وأكد أن الحياة تسير بشكل طبيعي في المنطقة التي استهدفها الهجوم الحوثي، الذي تزامن مع انطلاق المهرجان الذي شهد حضورا غفيرا.