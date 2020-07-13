التحالف يعترض 4 صواريخ بالستية و7 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

عدن24-متابعات

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي ، اعتراض وتدمير 4 صواريخ بالستية، و7 طائرات مسيرة «مفخخة»، أطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ، أن «قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة، كما تمكنت القوات المشتركة من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة»، مشيراً إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار .

وفي بيان لاحق، أعلن المالكي، أن «قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة».

وأضاف العقيد المالكي في بيان ثالث بعد إعلانه عن اعتراض قوات التحالف المشتركة وتدمير ها لطائرة مسيرة مفخخة أخرى: «تمكنت القوات المشتركة للتحالف صباح اليوم من اعتراض وتدمير7 طائرات مسيرة مفخخة و4 صواريخ بالستية في محاولات فاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية».

وأكد المالكي، كفاءه القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها ، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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