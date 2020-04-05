التحالف يعلق على قصف الحوثيين لمحطة النفط في مارب



عدن تايم/24أبوظبي:

أكد “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن استهداف محطة الضخّ الخاصة بأنبوب صافر النفطي والواقعة في صرواح غرب محافظة مأرب اليمنية يمثل عملاً إرهابياً تخريبياً.

واتهمت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، في وقت سابق اليوم الحوثيين بقصف محطة لضخ النفط الخام في محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” اليوم الأحد، عن المتحدث المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن “هذا الاعتداء الإرهابي امتداد لانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية وأعمالها التخريبية المستمرة ضد الشعب اليمني”.

وتابع، “وامتداداً لهذه الأعمال الإرهابية والعدائية قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صباح أمس السبت بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق”.

وأضاف، أن الصاروخ الباليستي قد سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مديرية (الصفراء) بمحافظة (صعدة) بمنطقة زراعية ذات كثافة سكانية.

وأشار إلى “الاستمرار المتعمّد من الميليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين”.

وتعتبر المحطة الواقعة بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب، واحدة من أهم المنشآت الحيوية الداعمة للاقتصاد اليمني.