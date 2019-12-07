4 مايو

التحالف يعي حقيقة أن حزب الإصلاح الإرهابي هو وراء نشر الرعب والفوضى

8 ديسمبر، 2019
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السبت – 07 ديسمبر 2019 – الساعة 10:52 م بتوقيت اليمن ،،،

“4 مايو” غرفة الأخبار:


أكد عضو هيئة الرئاسة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساعد الامين العام بالأمانة العامة الأستاذ فضل الجعدي أن التحالف العربي يعيها حقيقة أن حزب الإصلاح الإرهابي هو وراء نشر الرعب والفوضى.

وقال الجعدي، في تغريدة عبر “تويتر” رصدها محرر “4 مايو”: “داعش أحد أدوات حزب الإصلاح الإرهابي تعلن تبنيها عملية اغتيال محمد صالح محسن نائب مدير القوى البشرية في قوات الحزام الامني بالعاصمة عدن”.

وأضاف: “ان حديثنا عن مخطط هذا الحزب الإرهابي بنشر الرعب والفوضى ليست مجرد مماحكة سياسية ولكنها الحقيقة التي يجب ان يعيها التحالف العربي”.

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