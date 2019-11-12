التحالف يفشل في تطبيق أول بنود اتفاق الرياض بشأن عودة الحكومة الى عدن

كشفت مصادر اخبارية عن تأجيل موعد عودة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الى العاصمة عدن الى يوم الجمعة القادمة .

وحسب المصدر ان تأجيل عودة رئيس الوزراء يعود لاسباب لوجستية تتعلق بترتيبات امنية لقصر معاشيق واعادة تأثيث مقر الحكومة اليمنية في عدن وبعض المرافق الحكومية.

وكان من المقرر ان يعود رئيس الوزراء الي عدن اليوم الثلاثاء قبل أن يأكل موعد العودة الى يوم الجمعة القادمة.

وفي وقت سابق صرح نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي بأن لا موعد محدد لعودة رئيس الوزراء الى عدن.. مشيرا بأن يكون الاسبوع الجاري.

وينص اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 5 من الشهر الجاري، على مباشرة رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة.