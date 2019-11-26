سكاي نيور عربية

التحالف يقرر إطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي

سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية منذ 4 دقائق
1 أقل من دقيقة

وأوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنها قررت “بمبادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف، إطلاق سراح مائتي أسير من أسرى المليشيا الحوثية”.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن هذه الخطوة جاءت “انطلاقا من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن، والدفع باتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعا إنسانيا في المقام الأول”.

وأضاف أن الخطوة تأتي “استمرارا لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني وخاصة الصحي للشعب اليمني، وعملا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، وما نصت عليه القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة”.

وأوضح أنه سيتم تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة اليمنية صنعاء إلى الدول التي يمكن أن يتلقوا بها العلاج المناسب لحالاتهم.

تطبيق اخبار اليمن
سكاي نيوز عربية

سكاي نيوز عربية

مقالات ذات صلة

Photo of القوات الجنوبية تصد هجوماً حوثياً شرقي تعز

القوات الجنوبية تصد هجوماً حوثياً شرقي تعز

منذ 3 ساعات
Photo of شرق أوسط l قبل 12 دقيقة بومبيو وبن علوي يبحثان اتفاق الحكومة اليمنية و"الانتقالي"

شرق أوسط l قبل 12 دقيقة بومبيو وبن علوي يبحثان اتفاق الحكومة اليمنية و"الانتقالي"

منذ 17 ساعة
Photo of غريفيث يشيد بجهود السعودية لتحقيق السلام في اليمن

غريفيث يشيد بجهود السعودية لتحقيق السلام في اليمن

منذ 4 أيام
Photo of التحالف العربي ينفي إسقاط الحوثيين لمقاتلة تابعة له

التحالف العربي ينفي إسقاط الحوثيين لمقاتلة تابعة له

منذ 6 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق