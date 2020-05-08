التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية شمال صعدة وسقوط قتلى وجرحى

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 08/أيار/2020، غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية باقم شمالي المحافظة.

وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا حث شوهدت عربات حوثية تهرع إلى مناطق القصف.

وكثف التحالف غارات على أهداف حوثية في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية.