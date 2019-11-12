صحيفة الأيام

التحالف ينفي وجود سجون سرية للنخبة في شبوة

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ دقيقتين
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عتق «الأيام» خاص

نفت قيادة التحالف العربي بمنطقة بلحاف، في محافظة شبوة، وجود أي سجون سرية تحت إدارتها أو تابعة للنخبة الشبوانية، مؤكدة استعدادها لاستقبال كل المنظمات الحقوقية، للتأكد من صحة المعلومات التي تتداولها بعض الأطراف وتدعي فيها وجود سجون سرية وأشخاص مخفيين قسرياً لدى التحالف والنخبة.

وفي تصريح صحفي وزعه على وسائل الإعلام، أكد مصدر في قيادة التحالف العربي أن تلك المعلومات المتداولة لا أساس لها من الصحة، واصفاً إياها بأنها إشاعات مغرضة وتندرج في إطار المكايدات، معرباً عن استغرابه من بث هذه الإشاعات في هذا التوقيت الذي يدعو فيه التحالف إلى التهدئة، حرصاً منه على تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

ودعا المصدر، في الوقت ذاته، الصحف ووسائل الإعلام كافة إلى تحري المصداقية في نقل الأحداث والمعلومات، وعدم الانجرار إلى المكايدات التي يراد استغلالها سياسياً من قبل أطراف لا تريد لشبوة الخير والاستقرار.

صحيفة الأيام

صحيفة الأيام

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