التحالف يوافق على استئناف رحلات شركة طيران أجنبية الى مطار واحد فقط

اعلنت خلية الاجلاء والعمليات الانسانية بمركز عمليات الدفاع الوطني بوزارة الدفاع السعودية بموافقة قيادة القوات المشتركة على استئناف رحلات ” افريكان اكسبرس” الى سيئون فقط .

وورد في خطاب الخلية الى وزار النقل اليمنية ان تخضع الشركة للاجراءات المتبعة في تصريح الرحلات الجوية من والى المطارات اليمنية والمتفق عليها بين الحكومة اليمنية وقوات التحالف العربي وتأجيل استئناف” افريكان اكسبرس” الى مطار عدن لحين تحقق الجاهزية الفنية.

وأعربت الخلية عن تقديرها لجهود الوزارة في استئناف نشاط الشركة مجددا.