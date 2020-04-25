التحالف: 129 خرقا حوثيا لتمديد وقف إطلاق النار

أعلن تحالف دعم الشرعية، مساء اليوم السبت، أن ميليشيا الحوثي نفذت 129 خرقا لتمديد وقف إطلاق النار.

وأضاف التحالف – وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية – أن الانتهاكات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة، وأكد التحالف استمراره في الالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

كما أكد التحالف أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس الخاصة بقواعد الاشتباك، لكنه أشار إلى أنه يحتفظ بحق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس ضد انتهاكات ميليشيا الحوثي.