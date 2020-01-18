التحدي الأصعب الذي ينتظر سيتيين في برشلونة

سبورت 360 – هناك العديد من المشاكل في برشلونة التي يتوجب على كيكي سيتيين حلها خلال المرحلة المقبلة بعد استلامه تدريب الفريق خلفاً لإرسنتو فالفيردي الذي تم إقالته بسبب سوء النتائج والأداء في الموسم الحالي.

وأحد أبرز المشاكل التي تواجه البرسا هذا الموسم، تتمثل بالهشاشة الدفاعية، حيث لم يحافظ الفريق على نظافة شباكه سوى في 7 مباريات فقط خلال 19 مباراة خاضها في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتلقى برشلونة 23 هدفاً خلال مرحلة الذهاب من بطولة الليجا، بينما لو نظرنا إلى منافسيه المباشرين ريال مدريد وأتلتيكو فقد استقبلا نصف هذا العدد تقريباً، بواقع 12 هدفاً لكل منهما، وهناك 3 فرق أخرى تلقت أهداف أقل من البرسا هذا الموسم وهي أتلتيك بيلباو (13 هدفاً)، إشبيلية (18 هدفاً) وأخيراً خيتافي (20 هدفاً).

وما يؤكد أن برشلونة يعيش أزمة دفاعية حقيقية أن الفريق استقبل في موسم إرنستو فالفيردي الأول 9 أهداف فقط خلال مرحلة الذهاب، بينما تلقى 20 هدفاً في الموسم الماضي بنفس المدة.

سيتيين لا يملك أدوات دفاعية في برشلونة

حتى لو أراد المدرب كيكي سيتيين معالجة مشاكل برشلونة الدفاعية بالاعتماد على 3 مدافعين محور في الخلف كما كان يفعل مع ريال بيتيس، لن يتمكن من ذلك في ظل عدم وجود سوى 3 مدافعين فقط في الفريق، أحدهم صامويل أومتيتي الذي تراجع مستواه بشكل ملحوظ ولا يمكن التعويل عليه بشكل أساسي.

ورحل توديبو عن صفوف برشلونة هذا الشتاء وانتقل إلى صفوف شالكه على سبيل الإعارة، ولم يتبقى لسيتيين سوى الثلاثي جيرارد بيكيه وكليمون لونجليه وصامويل أومتيتي، الأمر الذي يجعل موقفه أكثر تعقيداً، ويحرمه من تطبيق حلول تكتيكية جديدة.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

