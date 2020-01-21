أخبار نادي برشلونة

التحكيم بين ريال مدريد وبرشلونة…من يستفيد أكثر من الآخر !

21 يناير، 2020
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التحكيم بين ريال مدريد وبرشلونة…من يستفيد أكثر من الآخر !

هاي كورة_ جدل كبير في الإعلام الأسباني بعد إتهامات واضحة بمجاملة ريال مدريد أمام إشبيلية وبرشلونة أمام غرناطة.

بعد انتقاد مونشي التحكيم في مباراة ريال مدريد….كالعادة كان رد الحكام واضحا بجعل برشلونة هو المستفيد دائما بحسب إتهامات abc المدريدية بعد قيام الحكم بطرد لاعب غرناطة مما زاد من فرص فوزهم.

البطاقة الصفراء التي تلقاها سانشيز لاعب غرناطة لم تكن مستحقة بالفعل وفي المقابل عندما احتج مونشي على إلغاء هدف إشبيلية تم احتساب هدف آخر بعد أن قام منير الحدادي بلمس الكرة بيده….المجلة المدريدية أنهت تقريرها قائلة ( عرفنا الآن من المستفيد دائمًا من التحكيم) !!!


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