نخبة حضرموت

التدخل السريع بخفر السواحل يتمكن من ضبط مروجان للحشيش المخدر بميناء المكلا ⋆

8 أبريل، 2020
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المكلا ( نخبة حضرموت ) إعلام خفر السواحل

تمكن أفراد التدخل السريع بقوات خفر السواحل بحضرموت، مساء أمس  الثلاثاء، من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من مادة الحشيش المخدر، بميناء المكلا.

حيث أن أفراد التدخل السريع تمكنوا  من ضبط المروجان للحشيش المخدر أثناء قيامهم بواجبهم وبعد عملية تفتيش دقيق للبوم المغادر إلى جزيرة سقطرى من ميناء المكلا، وسيتم تحويلهم إلى إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت لاستكمال الإجراءات القانونية الصارمة ضد المروجان للحشيش.

وأشاد قائد قوات خفر السواحل بحضرموت المقدم سالم النموري بيقظة أفراد التدخل السريع وحسّهم الأمني العالي، الذي أثمر بعد عملية التفتيش الدقيق للبوم المغادر إلى جزيرة سقطرى عن ضبط مروجان للحشيش المخدر.

وأكد المقدم النموري أن قوات خفر السواحل ستقف بالمرصاد أمام كل من تسول له نفسه العمل على تهريب الممنوعات عبر الشريط الساحلي، مشدداً على الأفراد بعدم التهاون مع أي عملية تهريب والضرب بيد من حديد لإحباط وإفشال كافة أعمال التهريب.

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