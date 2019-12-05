التركي والسيد يكرمان شرطة حوطة لحج



عدن تايم / صدام اللحجي

أكد اللواء صالح السيد مدير أمن لحج حرص واهتمام إدارته على تكريم عناصر الشرطة المتميّزين الذين يسهمون بأدوار رائدة في تحقيق أهداف الأولويات الاستراتيجية والارتقاء بمستويات العمل إلى أفضل المعايير.

جاء ذلك خلال تكريم محافظ لحج اللواء أحمد عبد الله واللواء صالح السيد مدير شرطة الحوطة الملازم عواد الشلن ومدير البحث الجنائي علي الوكالة ومدير شرطة الرباط بمديرية تبن تقديرا للنجاحات الأمنية.

وثمن السيد الأداء المتميّز للقيادة العامة لشرطة الحوطة، وسرعة استجابتها في كشف المتهمين في قضية مقتل أطفال حارة العدني بتفجير.