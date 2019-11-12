التسلسل الزمني لقرارات التعيينات في اتفاق الرياض

│الخبر | الشرق الأوسط

وفقاً

لـ«اتفاق الرياض»، يعود رئيس الحكومة اليمنية إلى عدن اليوم رفقة فريق مصغر لتفعيل

مؤسسات الدولة كافة في المحافظات المحررة.

12 نوفمبر (تشرين الثاني):

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يباشر رئيس الحكومة عمله في عدن لتفعيل مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة

لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع

القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن

والمحافظات المحررة كافة.

20 نوفمبر:

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يعين الرئيس اليمني، بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً

ومديراً لأمن محافظة عدن. وتعود جميع القوات التي تحركت من مواقعها باتجاه محافظات

عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس (آب) الماضي، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها

وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة.

–

كما يجري جمع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع القوات العسكرية والأمنية في

عدن، إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية.

5 ديسمبر (كانون الأول):

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تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن تكون الحقائب الوزارية

مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية ممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو

تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة.

–

تعيين محافظ لأبين والضالع.

–

نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس

الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم

الشرعية في اليمن.

–

تتولى قوات الشرطة، والنجدة، في عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع العمل على إعادة

تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج

وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية، والعمل على تدريبها، وترتبط

بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.

–

إعادة تنظيم «القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب» في محافظة عدن واختيار العناصر

الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على

تدريبها، وتعيين قائد لها.

5 يناير (كانون الثاني) 2020:

–

يعين الرئيس اليمني محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية.

–

توحيد القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس

الانتقالي في عدن وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها

وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية.

–

إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع بذات

الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.

–

توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات

اللازمة.

5 فبراير (شباط) 2020:

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إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع

بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.

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تتولى «قوة حماية المنشآت» حماية باقي المنشآت في باقي المحافظات المحررة وموانئ

المكلا والضبه والمخا ومنشأة بلحاف.

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إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية غير المشمولة في قوائم

وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن.