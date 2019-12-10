التشكيلة والاستراتيجية الأفضل لإنتر ميلان للتغلب على برشلونة

موقع سبورت 360 – يلتقي إنتر ميلان ببرشلونة في ختام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا على ملعب الجوزيبي مياتزا بميلانو، وهي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للنيراتزوري حيث يطمح للنقاط الكاملة للتأهل كثاني المجموعة السادسة.

و رغم أن برشلونة لا يحتاج شيئاً من تلك المباراة لأنه ضمن التأهل وصدارته للمجموعة ورغم أن المباراة ستكون فرصة لاختبار بعض اللاعبين الذين لا يشاركون كثيراً ولكنها تبقى مهمة للاعبين يمثلون اسم برشلونة ويريدون تشريف شعاره.

أما إنتر ميلان فسوف يعتبر هذه المباراة اختباراً لقوة المجموعة وقدرتها على تحقيق هدفها الكبير هذا الموسم بالتواجد على الأقل في دور الـ16 من البطولة الأوروبية، وخصوصاً وأن هذا الهدف إذا تحقق فهو إضافة لبرستيج واسم النادي وسيُمكنه في الصيف من ضم أسماء أكثر قوة تُضيف لمسيرة المدرب كونتي في ميلانو.

الاستراتيجية المُفضلة عند إنتر ميلان في مباراة برشلونة

كونتي يعرف أنه لا مجال لإخفاق أوروبي في هذا الوقت من الموسم لأنه سيأكل الكثير من حماسة ومعنويات الفريق في بقية الموسم، وعلى الصعيد الشخصي سيذكره بكوابيس الخروج المتتالي من أوروبا عندما كان مدرباً ليوفنتوس.

ولكنه لا يغفل حقيقة أن الإنتر سيفتقد لمقومات مهمة في وسط الميدان بسبب إصابات سينسي و باريلا و جاليارديني وخاصة أن أول اسمين ربما يكونا الأفضل في قائمة الإنتر هذا الموسم، وستقتصر الأسماء التي سيعتمد عليها في الوسط ما بين بروزوفيتش وفيسينو وبورخا فاليرو ولاعب فريق الشباب لوسيان أجومي، ولكن هناك فكرة أخرى طرأت في تفكير المدير الفني في مباراة روما عندما دفع بالغاني كوادو أسامواه في مركزه القديم كلاعب وسط وأدى بصورة معقولة.

ورغم تعادل إنتر ميلان أمام روما على أرضية ميدانه لكنه ربما كان سعيد الحظ لأنه واجه فريقاً يملك استراتيجية مشابهة لهوية البارسا القديمة في الاستحواذ واللعب الإيجابي الهجومي..فما هي الاستراتيجية الأفضل لتقليص قوة وعنفوان البارسا الهجومي؟.

بدايةً من الواضح أن البارسا سيريح بعضاً من نجومه وأولهم ليونيل ميسي ولويس سواريز إضافةً لسيرجيو بوسكيتس ولكن هذا لا يقلل من قوة البارسا والإمكانيات الجيدة التي لدى البدلاء مثل كارليس بيريز وأنسو فاتي السريعين في الانطلاق من الأطراف إضافة إلى جريزمان الذي عاد إلى تشكيلة البارسا الأساسية في المباريات الماضية..كما أنه من المتوقع إجراء تغييرات على الدفاع وإعطاء واجي وتوديبو وجونيور فرصة المشاركة الأوروبية.

لكن يبقى برشلونة فريقاً خطيراً وخاصةً أن لن يلعب تحت أي ضغوط وبالتالي ستكون مساحة الإبداع أكبر، ومحاولة مباغتة دفاع الإنتر بالسرعات التي يمتلكها اللاعبين في الخط الأمامي واردة للغاية.. ولذا فإن لاعبي إنتر ميلان مطالبين بأن لا يسرفوا في التمريرات الخاطئة لأن في حالة خسارة كرة في منطقته سيعطي المساحة للبلاوجرانا لاستخدام تلك السرعات.

من ناحية أخرى سيكون على كونتي إعطاء تعليمات واضحة بتطبيق الضغط العالي بكفاءة وبالتالي اللعب على أخطاء لاعبي البارسا في مرحلة إعداد الهجمة وخصوصاً إذا ما صدقت التقارير ودفع فالفيردي بواجي وتوديبو وجونيور في الخط الخلفي، وبالتالي ستكون فرص المهاجمين لوكاكو ومارتينيز كبيرة إضافة إلى محاولة الاعتماد على مساندة دامبروسيو الهجومية من الطرف الأيمن أو فيسينو من العمق والذي أدى دوراً هجومياً متميزاً كلاعب وسط حُر أمام روما.

الحالة الثانية: في حالة مشاركة نجوم برشلونة

بالتأكيد لا يمكن استبعاد إدخال فالفيردي لعدداً من أسلحته الكبرى أو واحد منهم في الشوط الثاني مثل ميسي أو سواريز فهذين لاعبين يمكنهما صناعة الفارق لوحدهما وسيحتاجان لسرعة أكبر في التحرك الدفاعي من دي فردي وسكرينيار وجودين وقد لا يكون هذا كافياً، ولذا فإن على بيراجي أن يكون مستعداً لتقليل الأخطاء على الرواق الدفاعي الأيسر أو لمساندة من بروزوفيتش للتغطية عليه.. أو ربما يشارك أسامواه كظهير أيسر ويتم الدفع بفاليرو الجيد في الاحتفاظ بالكرة في وسط الميدان.

وفي ظل عودة سيميدو وجوردي ألبا لتدريبات البارسا فقد يُفكر مدرب العملاق الكاتالوني في الدفع بألبا على سبيل المثال لإعادته إلى فورمة المباريات وهو سلاح قوي يمكنه أن يسبب المشاكل للظهير الأيمن دامبروسيو.

وفي النهاية يبقى الأمر المنطقي هو أن يقوم البارسا بإراحة النجوم الأبرز في تشكيلته وعدم المخاطرة بهم وخاصةً أن أمامه بعدها مباراتين من الطراز الرفيع والصعب أمام ريال سوسييداد في الأنويتا ثم أمام الريال في الكلاسيكو..لكن في كرة القدم لا يمكن استبعاد ظهور مميز للاعب ماً بشكلٍ غير متوقع ضمن منظومة فريق كبير حتى وإن كانت المباراة لا تهمه.

ويملك إنتر ميلان رغم الغيابات الحساسة خط هجوم مميز ومتكامل مع لوكاكو ومارتينيز ولكن من الطبيعي أن يعانيان في إيجاد الفرص المتاحة للتسجيل مؤخراً، ولذا فإن استغلال الفرص المتاحة سريعاً سيسهل كثيراً من مأمورية الفريق الإيطالي في مهمته.

التشكيلة المُفضلة عند كونتي في مباراة برشلونة 3/5/3 : هاندانوفيتش – جودين – سكرينيار – دي فري – لاتزارو ( كاندريفا ) – بروزوفيتش – فيسينو – فاليرو (أسامواه) – دامبروسيو – لوكاكو – لاوتارو مارتينيز.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم 4/3/3 : نيتو – واجي – آراوخو (توديبو) – أومتيتي – جونيور فيربو – فيدال – بوسكيتس – آلينا – بيريز – جريزمان – فاتي.

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