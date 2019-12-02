التشكيل الرسمى لمواجهة اتلتيكو مدريد ضد برشلونة



أعلن كلا من دييجو سيميونى وارنستو فالفيردى المديران الفنيان لفريقى أتلتيكو مدريد وبرشلونة، تشكيل فريقيهما الأساسى فى المواجهة التى تجمعهما فى العاشرة من مساء اليوم الأحد على ملعب “واندا متروبوليتانو”، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدورى الإسبانى “الليجا”.



وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، نظرا للتنافس بين الفريقين على لقب الليجا الموسم الحالى، حيث يحتل البارسا الوصافة مؤقتا برصيد 28 نقطة بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد السادس.



وجاء تشكيل الفريقين كاملا كالأتى:



أتلتيكو مدريد



حراسة المرمى: يان أوبلاك



خط الدفاع: تريبيير – فيليبى – هيرموسو – ساؤول



خط الوسط: كوكى – توماس بارتى – هيريرا



خط الهجوم: كوريا – جواو فيليكس – موراتا

تشكيل أتلتيكو مدريد







برشلونة



حراسة المرمى: تير شتيجن



خط الدفاع: سيرجى روبرتو – لينجليه – بيكيه – جونيور فيربو



خط الوسط: راكيتيتش – دى يونج – آرثر



خط الهجوم: جريزمان – ميسى – سواريز

تشكيل برشلونة



