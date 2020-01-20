التشكيل المثالى لأغلى نجوم تنتهى عقودهم فى 2021.. ميسي يتصدر

تصدر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، قائمة اللاعبين أصحاب القيمة التسويقية الأعلى فى العالم الذين تنتهى عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم المقبل 2020-2021 أى فى يونيو من عام 2021، بحسب الأرقام والإحصائيات التى نشرها موقع “ترانسفير ماركت” ومعه العديد من نجوم كرة القدم فى الدوريات الأوروبية الكبرى.







وتبلغ القيمة التسويقية للأرجنتينى ميسي الذى ينتهى عقده مع الفريق الكتالونى فى صيف 2021، 140 مليون يورو، يليه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو متساويا مع ليروى سانى نجم مانشستر سيتى، حيث جاء التشكيل الكامل الذى تبلغ قيمته 775 مليون يورو، كالتالى..







حراسة المرمى: دوناروما 55 مليون يورو







خط الدفاع: ألابا 65 مليون يورو، تيليس 40 مليون، أوباميكانو 50 مليون، إيلفيدى 35 مليون







خط الوسط: ديباى 55 مليون يورو، ليروى سانى 100 مليون، بول بوجبا 100 مليون







خط الهجوم: ليونيل ميسي 140 مليون يورو، سيرجيو أجويرو 65 مليون، أوباميانج 70 مليون







