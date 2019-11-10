التصدي لهجوم حوثي على مواقع القوات المشتركة بحيس

تمكنت القوات المشتركة من التصدي لهجوم شنته مليشيا الحوثي على مواقع بمديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات شنت هجوماً على مواقع القوات المشتركة شمال غرب حيس قادمة من مثلث العدين.

وأضافت المصادر أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع العناصر الحوثية، وتمكنت من كسر الهجوم والتصدي لمسلحي المليشيا، كما كبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

يشار إلى أن مليشيا الحوثية رفعت من وتيرة هجماتها المتصاعدة على مناطق متفرقة من مديريات محافظة الحديدة.