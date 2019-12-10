التضامن يحرز المرتبة الاولى في بطولة "كرة اليد" ويتوج بطلاً لكأس الاستقلال

أحكم فريق كرة اليد الممتاز بنادي تضامن حضرموت الرياضي قبضته على بطولة كرة اليد على “كأس الاستقلال” التي تقام احتفاءً بالذكرى الـ 52 للإستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر المجيد والذي تنظمه إدارة الشباب والطلاب بالقيادة المحلية بالمجلس الانتقالي بمديرية المكلا و إشراف دائرة الشباب والرياضة بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي، وبالتعاون مع مكتب وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ إتحاد كرة اليد بساحل حضرموت.

وحقق الفريق الأزرق ( وصيف بطل الجمهورية وبطل حضرموت الساحل ) بطولة “كأس الإستقلال” عقب فوزه على منافسه ونظيره فريق شباب روكب ( وصيف بطل ساحل حضرموت ) بنتيجة 16 هدفاً مقابل 11 في المباراة النهائية للبطولة التي جرت عصر اليوم الإثنين على ملعب كرة اليد بساحة “خور المكلا” المحاذي للجسر الصيني بديس المكلا.

وقدم التضامن وشباب روكب مباراة مثيرة وندية تبادلا خلالها تسجيل الاهداف وقبل ذلك الأداء الممتع والجميل الذي عكس مدى التحضير والاعداد للبطولة.

وعقب اطلاق حكم المباراة صافرة النهاية جرت مراسم التتويج والتكريم بحضور الإخوة رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بمديرية المكلا مهدي سعيد المحمدي، ومدير إدارة الاتحادات والأندية بمكتب وزارة الشباب والرياضة محمد سالم الجفري، ورئيس فرع إتحاد كرة اليد بالساحل وليد محمد باشغنون، وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للعبة فهمي عمر، ورئيس إدارة الشباب والطلاب بانتقالي المكلا علي الطمبشي، ورئيس إدارة الأعلام بانتقالي المكلا منصور السومحي، ونائب رئيس نادي التضامن عبد المحسن ناصر الكلدي، وعدد من أعضاء تنفيذية أنتقالي المكلا و الشخصيات الرياضية، اذ تم تكريم فريق التضامن بكأس البطولة وفريق شباب روكب بكأس الوصيف وكرم فريق الشعب بكأس الفريق المثالي.

أدار المباراة طاقم حكام تكون من في الساحة وليد باجامزة وصبري باسماعيل وعلى الطاولة منيف يادين مسجلا وطالب السليماني ميقاتيا وراقب المباراة عادل حيابك بإشراف فهمي باشامي.

اعتبرت هذه المباراة بمثابة المحطة التحضيرية للفريقين لبطولة “كأس حضرموت الأولى” التي سيشاركان فيها ممثلان عن ساحل حضرموت.

بانتهاء هذه البطولة ضمن “مهرجان حضرموت الرياضي الأول” يحصد نادي “التضامن” ثالث بطولاته بعد سباق الدراجات والشطرنج.