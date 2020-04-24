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التعاون الإسلامي تدعو لإغاثة المتضررين من السيول في اليمن

24 أبريل، 2020
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دعا أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، الخميس، الدول الأعضاء في المنظمة، إلى المبادرة لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للمتضررين في اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، واس، فقد دعا العثيمين أيضاً المنظمات العاملة في المجال الإنساني لدعم اليمن في مواجهة الكارثة الإنسانية الناتجة عن تدفق السيول في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشاد الأمين العام، بالجهود التي يبذلها شركاء اليمن من الدول والمنظمات، خاصة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة المختصة لتقديم الدعم العاجل لمواجهة هذه الكارثة الانسانية.

وشهدت عدن يوم الثلاثاء الماضي أمطاراً غزيرة وتدفقا للسيول في معظم أحيائها، ما أدى الى وفاة عدة أشخاص بينهم أطفال، وإصابة آخرين، إضافة الى أضرار كبيرة أحدثتها في الممتلكات والبنى التحتية ومنازل المواطنين.

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