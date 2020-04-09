المشهد العربي

التعاون الخليجي يرحب بوقف التحالف عملياته العسكرية في اليمن

9 أبريل، 2020
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رحب مجلس التعاون الخليجي بإعلان التحالف العربي، وقفاً لإطلاق النار، في اليمن.

وأعلنت قيادة قوات التحالف العربي، مساء أمس الأربعاء، وقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وتطلع الأمين العام للمجلس، نايف الحجرف، في بيان، اليوم الخميس، إلى إسهام القرار في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الأممي لليمن، لعقد اجتماع بين حكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.

وشدد على مساندة مجلس التعاون الخليجي، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، لتركيز الجهود على مكافحة انتشار فيروس كورونا.

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