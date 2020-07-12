الخبر اليمني

التعليم العالي تلغي اعتماد الشهادات الصادرة من جامعة العلوم والتكنولوجيا

12 يوليو، 2020
0
التعليم العالي تلغي اعتماد الشهادات الصادرة من جامعة العلوم والتكنولوجيا

│الخبر | متابعات

ألغت وزارة التعليم العالي في عدن اعتماد الشهادات الصادرة عن فروع جامعة العلوم والتكنولوجيا في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

ومنذ منتصف يناير الماضي سيطرت مليشيات الحوثي على جامعة العلوم والتكنولوجيا واعتقلت رئيس الجامعة حميد عقلان وعينت خلفًا له أحد مسؤولي الجماعة ويدعى عادل المتوكل.

وقالت مصادر أكاديمية أن استمرار سيطرة الحوثيين على المركز الرئيسي للجامعة في صنعاء تسبب أيضًا في سحب الاعتراف الخارجي بالجامعة.

وأشارت إلى أنه كلما ظلّت الجامعة وفروعها تحت عبث وسطوة الحوثيين كلما أدى ذلك إلى فقدان مزيدا من المزايا التي تتمتع به الجامعة.

وتأسست جامعة العلوم والتكنولوجيا في عام 1994 ويبلغ عدد الطلاب الملتحقين بها في جميع فروعها (عددها 6) ما يقارب العشرين ألف طالب .

Advertisement

Related posts:

  1. الغاء اعتماد الشهادات الصادرة من جامعة العلوم والتكنولوجيا
  2. لجنة وزارة التعليم العالي تشيد بجاهزية جامعة العلوم والتكنولوجيا بالحديدة لاستئناف العملية التعليمية وتدشين الامتحانات
  3. إدانات واسعة بعد اعتقال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء من قبل المليشيا
  4. رئيس جامعة حضرموت يلتقي وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of قبيل انعقاد مجلس الأمن .. الحوثيون يعلنون الموافقة على صيانة خزان «صافر»

قبيل انعقاد مجلس الأمن .. الحوثيون يعلنون الموافقة على صيانة خزان «صافر»

12 يوليو، 2020
Photo of مجند حوثي يعود إلى أهله قبل أن تُزف زوجته بيومين إلى شخص آخر

مجند حوثي يعود إلى أهله قبل أن تُزف زوجته بيومين إلى شخص آخر

12 يوليو، 2020
Photo of من وسط الركام والخراب .. فتيات يمنيات ينشدنّ الحياة والسلام ويطالبنّ بوقف الحرب

من وسط الركام والخراب .. فتيات يمنيات ينشدنّ الحياة والسلام ويطالبنّ بوقف الحرب

12 يوليو، 2020
Photo of انتقالي حضرموت يخرج عن الإجماع الحضرمي ويتوعد الحلف والمرجعية بفرض الإدارة الذاتية

انتقالي حضرموت يخرج عن الإجماع الحضرمي ويتوعد الحلف والمرجعية بفرض الإدارة الذاتية

12 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق