التفاصيل الكاملة لرغبة برشلونة فى ضم محمد صلاح خلال الميركاتو الحالي



وضع الأسطورة الهولندية رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي على رأس أولوياته لدعم صفوف فريق البارسا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وقال شاجاك سوارت الصديق المقرب من رونالد كومان ووكيل عدد من اللاعبين في الكرة الهولندية منهم فان دي بيك، إن محمد صلاح على أولويات مدرب البارسا لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة الحالية لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الموسم الحالي.



سجل محمد صلاح 97 هدفا في 154 مباراة على المستوى المحلي الإنجليزي والأوروبي منذ انضمامه إلى ليفربول.



ووفقاً لصحيفة “ديلي اكسبريس” البريطانية فإن نادي ليفربول سيقاتل من أجل الإبقاء على هدافه المفضل محمد صلاح بعد البداية القوية التي أظهرها اللاعب في الموسم الحالي وتسجيل 3 أهداف قادت فريقه للفوز الصعب على حساب ليدز يونايتد في افتتاحية مشوارهم للحفاظ على اللقب المحلي الأشهر بالعالم.



تابعت الصحيفة أن اعجاب رونالد كومان بمحمد صلاح يأتي لرغبته الشديدة في امتلاك لاعب متكامل مثل محمد صلاح الذي يمتلك مهارات السرعة والقوة والتهديف وهي العناصر التي تتشابه مع مشروع المدرب خلال الفترة المقبلة مع برشلونة.



وأضافت الصحيفة أن هناك صعوبات أيضاً تتمثل في قيمة انتقال محمد صلاح الى نادي برشلونة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها معظم الأندية نتيجة توقف النشاط على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً.



ونقلت “ديلي اكسبريس” تصريحات صديق كومان والذي سبق وأن لعب في صفوف فريق أياكس لسنوات طويلة لموقع “فوتبول زون”: “كومان يريد ضم محمد صلاح مثلما يريد اللاعب ترك ليفربول في أقرب وقت”.



وخسر برشلونة الموسم الماضي كل البطولات، بعد خسارته لقب الدوري الإسباني أمام غريمه اللدود ريال مدريد، وكذلك خسارة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ بطل ألمانيا بنتيجة 8-2.



ورفض شاجاك سوارت الإفصاح على تفاصيل أو مصدر المعلومة التي تحدث عنها الا انه رفض مؤكداً أن ما يملكه من معلومات ليس مجالا للشك إطلاقاً.

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