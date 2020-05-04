«التكافل الإنساني» توزع سللا غذائية على متضرري السيول بالضالع

وزعت جمعية التكافل الإنساني، أمس، السلة الغذائية العاجلة على النازحين المتضررين من سيول الأمطار بمحافظة الضالع.

واستهدف فريق الجمعية الميداني مخيمات عشقة جلاس ولكمة السوداء بالمحافظة، فيما يواصل فريق الواجب الإنساني التابع لجمعية التكافل عملية المسح الميداني لبقية المخيمات ومناطق النزوح في مختلف مديريات الضالع.

واتبع فريق التكافل إجراءات وقائية مشددة، أثناء عملية التوزيع، مرتدين الكمامات والقفازات.

كما حرص الكادر الصحي التابع للجمعية على تقديم الإرشادات للمستفيدين عن مخاطركورونا وطرق الوقاية منه، مشددين على ضرورة اتباع الاحترازات الوقائية أثناء العمل الميداني.

وتواصل جمعية التكافل الإنساني برامجها الإغاثية المختلفة في ظل الظروف العصيبة، خاصة بعد تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد وكارثة الأمطار والسيول التي تضررت منها معظم المناطق، ما يؤكد على أسبقية الجمعية في العمل الإغاثي رغم بيئة العمل المحفوفة بالمخاطر.​